Die Lutherkirche in Tambach-Dietharz.

Saurier-Erlebniswelt Tambach-Dietharz wird Langzeitprojekt

An der Lutherkirche in Tambach Dietharz ist das Gerüst gefallen. Mit dessen Hilfe ist der Turm neu geschiefert worden. Bis das Innere neu gestaltet ist, geht noch geraume Zeit ins Land. Die Idee ist, in die untere Etage die Tourist-Information mit Ursaurier-Erlebniswelt zu einzurichten, den oberen Bereich mit Mehrzwecksaal zu erhalten, auch für Gottesdienste. Das Turmzimmer könnte als Herbergskirche dienen.

„Das geht nicht so schnell, wie wir uns das vorgestellt haben“, räumt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) ein. Das funktioniere nur mit Förderung. Das Bundes-Länder-Programm dazu werde derzeit neu strukturiert. Um Zuschüsse zum Einbau des neuen Innenlebens zu bekommen, müsse die Stadt eine Machbarkeitsstudie erbringen. Jetzt müsse geprüft werden, was für Investitionen dafür nötig seien. Das übernehme das Planungsbüro Wohnstadt Thüringen. Saurierforschung, Ausgrabungen und Besucherplattform Auch Folgekosten gelte es zu berechnen. „Die dürfen uns im Verwaltungshaushalt nicht zu sehr beschneiden“, nennt Schütz eine Prämisse. Sei das alles geregelt, könnte mit Förderung gerechnet werden. Schütz geht von mindestens zwei Millionen Euro Gesamtkosten aus. Er sei froh, wenn dieses Jahr die Machbarkeitsstudie vorliege und die Fördermittel in Aussicht gestellt werden. Die Studie sei auch notwendig, um aus dem Absichtsbeschluss im Stadtrat, die Kirche zu übernehmen. Erst dann könne die Detailplanung ausgeschrieben werden, sagt er zu möglichen weiteren Schritten. Von der Größenordnung müsse das europaweit geschehen, was die Sache nicht einfacher mache. Bei der Ausstellung sitzen unter anderem Museen und der Geopark Inselsberg-Drei Gleichen mit im Boot. Die Millionenbeträge dafür stünden im Bundeshaushalt bereit, einschließlich weiterer Saurierforschung und Grabungen, die am Bromacker wieder aufgenommen werden sollen. Dort soll auch eine Besucherplattform entstehen.