Saurier künstlerisch zum Leben erweckt

Räuberische Tambacarnifex aus Kanada, eine Schachtelhalmszenerie aus Italien, ein Diorama aus Brasilien, die Sieger des Paläoart-Wettbewerbs der Stiftung Schloss Friedenstein stehen fest. Den mit 500 Euro dotierten ersten Platz in der Alterskategorie Kinder ab 15 Jahren und Erwachsene belegt Natalie Graupner aus Loßburg mit ihrem digital erstellten Werk „Vorsichtig...“.

Platz zwei bis vier gehen an Henry Sharpe aus Toronto (Kanada), Emiliano Troco aus Cividale del Friuli (Italien) und Zeinner José Oliveira de Paula aus Contagem (Brasilien). Die Preisträger in der Kategorie bis 14 Jahre sind Everett Mancke aus Joliet (Illinois/USA) und Charlotte Richter aus Hörselberg-Hainich.

34 Künstler aus 17 Ländern haben Werke beim Paläoart-Wettbewerb „Der Bromacker lebt“ eingereicht. Aufgabe war es, die 290 Millionen alte Welt des Bromackers bei Tambach-Dietharz darzustellen, die durch außergewöhnliche Fossilien international bekannt ist.

Die Werke der Preisträger werden in der Sonderausstellung „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ präsentiert, kündigt Tom Hübner, Kurator der Ausstellung, an. Sie solle bis zum 22. August 2021 im Herzoglichen Museum in Gotha zu sehen sein und möglichst bald eröffnet werden. Geplant war der 7. Februar.