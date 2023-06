Scharfe Kanten und niedriges Geländer in Georgenthal aufgefallen

Georgenthal. Was Jahrzehnte niemanden stört, sorgt jetzt für Bauarbeiten im Georgenthaler Kindergarten. Es folgt eine nicht eingeplante Mehrausgabe der Gemeinde.

Scharfe Kanten an den Heizkörpern und ein Geländer, dass zehn Zentimeter zu niedrig ist, sorgen in Georgenthal für ungeplanten Mehraufwand. Diese nicht regelkonformen Details sind bei den regelmäßigen Begehungen im örtlichen Kindergarten aufgefallen, sagte Bürgermeister Florian Hofmann (CDU) auf Nachfrage. Zusammen mit anstehenden Arbeiten an der Brandmeldeanlage sind jetzt insgesamt rund 20.000 Euro extra fällig. Der Gemeinderat stimmte der überplanmäßigen Ausgabe zu. Finanziert werden sollen die nicht eingeplanten Kosten über die allgemeine Rücklage.

Leicht irritiert reagierte ein Sitzungsteilnehmer, der darauf hinwies, dass es den Kindergarten schon seit 40 Jahre gibt und die Sicherheitsmängel noch niemanden aufgefallen sind.