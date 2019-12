Schattenspiele beleben Schaufenster

Ein Schattenspiel ohne Ton und Farbe – lange Zeit, bevor Walt Disney kam, drehte eine Deutsche auf diese Weise den ersten Animationsfilm. Mit Scherenschnitten erschuf Lotte Reininger ab 1919 regsame Charaktere wie den Prinzen Achmed. Die kurzen Streifen sind nun in Schaufenstern in der Friedrichrodaer Hauptstraße zu sehen.

Beamer projizieren die Trickfilme auf gerahmte Leinwände in den leeren Schaufenstern der Friedrichrodaer Hauptstraße. Foto: Victoria Augener

Viel mehr als eine Hommage an die frühe Filmemacherin ist die Aktion ein Versuch, gegen den Leerstand in der Innenstadt zu kämpfen. Von rund 40 Geschäften stehen dort zur Zeit zehn leer. Das wollen der Wirstadt-Verein und der Kunstverein Unit ändern. „Die Zeit des Leerstands wollen wir kreativ überbrücken und eine Neuvermietung auf attraktive Weise unterstützen“, sagt Falk Ortlepp von Wirstadt Friedrichroda.

Und so hängen in den Schaufenstern statt Zu-Vermieten-Zettel Galerierahmen mit Leinwänden. Darauf projizieren Beamer Kurzfilme aus dem Repertoire Lotte Reiningers: Die Goldene Gans, Der gestiefelte Kater, Däumeline und Zehn Minuten Mozart. Sechs Wochen Arbeit stecken in der Installation, berichtet Marco Baumbach vom Kunstverein Unit. Durch ein paar Klicks im Internet sei er auf Lotte Reiniger gekommen, die die Kurzfilme vor fast hundert Jahren mit immensem Aufwand erstellt hat. Pro Filmsekunde hat sie 60 Einstellungen analog fotografiert.

Die Generalprobe erfolgte auf großer Leinwand zum Weihnachtsmarkt in Friedrichroda. Gespannte Kinder und Eltern bestätigten die Organisatoren in ihrem Vorhaben. „Angedacht war, dass Eltern die Geschichte zu den Stummfilm-Märchen erzählen und so den Ton ersetzen“, sagt Thomas Triebel vom Kunstverein Unit. Ist das Märchen erzählt, erscheint in den Schaufenstern ein Hinweis, dass an dieser Stelle ein neuer Mieter gesucht wird. Bei vielen Eigentümern trafen die Organisatoren auf Interesse. „Wir danken besonders der Familie Weber, Stefan Berlet und Dennis Gerlach“, sagt Triebel.

Während die Schattenspiele nur in der Adventszeit zu sehen sein sollen, gibt es schon Ideen für eine ganze Stummfilmnacht im Sommer 2020. „Dann hoffentlich schon in den Schaufenstern anderer Geschäfte, wenn diese Läden bereits vermietet sind“, sagt Falk Ortlepp.