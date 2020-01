Schaukelspaß in Siebleben – nicht nur für kleine Hexen

Am Freitag ist auf dem Spielplatz im Mönchpark im Gothaer Ortsteil Siebleben mit einer Hexenschaukel ein neues Spielgerät freigegeben worden. Es konnte dank des Fördervereins für Siebleben errichtet werden, der die dafür notwendigen 6200 Euro gespendet hat. Und viele der 50 Mitglieder waren deshalb auch zur Einweihung gekommen. „Ich danke meinen Mitstreitern, denn sie machen das alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit“, sagte Viola Fritz-Jacobs, die Vorsitzende.

Der Förderverein für Siebleben, der unter anderem jedes Jahr ein Sommerfest und einen Adventsmarkt sowie eine Pflanzenbörse organisiert, nutze die Erlöse, „um den Sieblebern, die unsere Veranstaltungen gern und zahlreich besuchen, etwas zurückzugeben“. So wurden bereits das Reggio-Kinderhaus, die Grundschule und das Freytag-Gymnasium bedacht. Aber auch das neue Spielgerät bringe den Sieblebern etwas. Zusammen mit dem Garten-, Park- und Friedhofsamt der Stadt Gotha sei dafür eine gute Lösung gefunden worden.

Gebaut wurde eine Doppelschaukel der Firma Spielart aus Laucha. Der obere Querbalken stellt einen Besen dar, auf dem eine Hexe reitet. „Das passt zu den Waldschaukelfedertieren, die bereits 2018 hinzugekommen waren“, sagt Viola Fritz-Jacobs. Ursprünglich stammt der Spielplatz aus dem Jahr 1996. Er bietet auch einen Kletterturm, eine Sandkiste, eine Wippe und Balancierkrokodile.

„Dieses Jahr sollen noch Sitzgruppen hinzukommen, damit Familien hier picknicken können. Darum kümmert sich die Stadt“, sagte Marlies Mikolajczak (SPD), die Gothaer Finanzdezernentin. „Ich finde es jedenfalls hervorragend, dass sich der Förderverein so für Siebleben engagiert, aber das wird ja schon an seinem Namen deutlich.“

Bereits an diesem Samstag sind Vereinsmitglieder wieder in Aktion, denn sie unterstützen das Knutfest der Siebleber Feuerwehr, das 15 Uhr am Gerätehaus beginnt.