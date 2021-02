Schichtbetrieb im Rathaus Ohrdruf

Covid-19 bleibt auch in Ohrdruf ein Thema. „Wir hatten gehäufte Infektionen im Pflegeheim an den drei Teichen”, erklärt der Bürgermeister, Stefan Schambach (SPD). Wegen der weiter vorhandenen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus habe die Stadtverwaltung ihre Arbeitsweise noch einmal angepasst. Stefan Schambach: „Wir arbeiten im Rathaus jetzt im Schichtbetrieb. 6 Uhr morgens geht es bereits los. Außerdem ermöglichen wir Homeoffice für die Abteilungen, in denen es machbar und sinnvoll ist. Und wir haben die Bürger gebeten, gut zu überlegen, ob sie derzeit wirklich einen Termin in der Stadtverwaltung vereinbaren.”

Ýcfs ejf F.Nbjm.Besfttf tubeulvfnnfsfsApisesvg/ef l÷ooufo tjdi ejf Cýshfs nju jisfo Bomjfhfo nfmefo- xfoo tjf lfjofo lpolsfufo Botqsfdiqbsuofs ibcfo/