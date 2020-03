Die Straßenbahn fährt nur noch bis zum 15. März in Der Friedrichstraße. Dann wird – voraussichtlich bis Ende Oktober 2020 – zwischen Huttenstraße und Bahnhof Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schienenersatzverkehr um Gothaer Friedrichstraße

Aufgrund der Bauarbeiten in der Gothaer Friedrichstraße ergeben sich von Montag, 16. März, bis voraussichtlich Ende Oktober 2020 Veränderungen im Straßenbahnverkehr, teilt die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn GmbH mit. Auf den Linien 1 und 4 wird zwischen Hauptbahnhof und Huttenstraße wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Straßenbahnzüge der Linien 1 und 4 werden zum Ostbahnhof umgeleitet. Die Linie 2 wird während dieser Bauarbeiten durch die Linien 1 und 4 ersetzt. Umsteigehaltestelle zwischen Bussen im Schienenersatzverkehr und Straßenbahnen ist die Hersdorfstraße. Die Haltestellen Bahnhofstraße und Orangerie können nicht angefahren werden. Die Haltestellen in der Friedrich-Perthes-Straße werden in beiden Richtungen durch Busse zusätzlich bedient. Fahrgäste müssen veränderte Abfahrtszeiten der Busse beachten.