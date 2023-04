Schlägerei in Gotha: Auf Streit zwischen Hunden folgte Streit zwischen Herrchen

Zwei Männer sind in Gotha in eine handfeste Auseinandersetzung geraten (Symbolbild).

Gotha Ein Streit zwischen zwei Hundebesitzern mündete in Gotha in einer handfesten Schlägerei.

Nach einem Streit unter Hunden am Samstagabend in Gotha sind auch deren Herrchen aneinandergeraten. Ein 34-Jähriger war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 21.20 Uhr mit seinen nicht angeleinten Hunden in der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tiere sollen in eine Auseinandersetzung mit dem angeleinten Hund eines 30-Jährigen geraten sein.

Es habe sich dann ein verbaler Streit zwischen den Männern entwickelt, der in "eine handfeste Schlägerei" gemündet sei. Die Polizei hat nach eigenen Angaben entsprechende Anzeigen aufgenommen.

