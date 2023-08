Schlagerstar Roland Kaiser besichtigt Gotha

Gotha. Hochkarätiger Besuch in Gotha: Vor seinem großen Auftritt in Erfurt kam der Entertainer in die ehemalige Residenzstadt.

Bevor Roland Kaiser am Wochenende auf dem Erfurter Domplatz auftritt, stattete er Gotha am Donnerstag noch einen Besuch ab. Oberbürgermeister Knut Kreuch und sein Beigeordneter Peter Leisner (beide SPD) empfingen den Schlagerstar am Nachmittag im Historischen Rathaus, wo er sich im Goldenen Buch der Stadt verewigte. Im Anschluss habe er sich mit den Sehenswürdigkeiten Gothas bekannt gemacht, informiert die Stadtverwaltung.