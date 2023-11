Schlagerstar sorgt in Gotha für ein volles Haus

Ute Freudenberg spielt ein Abschiedskonzert in Gotha. Im Bild: Die Sängerin mit Band bei einem Auftritt in der Schleizer Wisentahalle im November 2021. (Archivbild)

Gotha. Ute Freudenberg tritt im ausverkauften Kulturhaus in Gotha auf. Warum die berühmte Sängerin eine besondere Verbindung zur Kreisstadt hat.

Schlagerfans kennen sie nur zu gut. Nun setzt sich die berühmte Sängerin Ute Freudenberg zur Ruhe, lässt es aber vorher noch mit einer Abschiedstournee krachen. Am Sonntag, den 3. Dezember, spielt die Unterhaltungskünstlerin im Gothaer Kulturhaus. Wer noch keine Karte hat, wird auch keine mehr bekommen, denn das Konzert ist restlos ausverkauft.

Gotha habe für die beliebteste Thüringer Künstlerin und international geschätzte Interpretin eine ganz besondere Bedeutung, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Denn am 30. Januar 1990 gab Freudenberg ihr erstes Konzert in der Heimat nach dem Mauerfall im Klubhaus der Einheit in Gotha. Mit dabei waren auch Dieter und Dieter, Jule Eilinger, die Erfurter Liedertafel und die Big Band Lothar Stuckart.

Ute Freudenbergs Karriere begann, als sie 1971 entdeckt wurde. Ihre ersten Schritte in der Musikbranche machte sie zu DDR-Zeiten zusammen mit der Gruppe Elefant. Der Durchbruch gelang dann 1980 mit dem Hit Jugendliebe. Nach einem Konzert im Hamburg 1984 kehrte die Sängerin ihrer Heimat den Rücken zu. Erst sechs Jahre später spielte sie wieder in Thüringen. Und dass nicht irgendwo bei Weimar, wo sie aufgewachsen war, sondern in Gotha.