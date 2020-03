Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlamm und schöne Aussicht

Reichlich undankbar scheint es, bei einer Mitfahrgelegenheit Schlammspuren im Fußraum zu hinterlassen, vor allem wenn der Oberbürgermeister persönlich in seinen Dienstwagen bittet. Doch an diesem Morgen ging es nicht anders: Wer mit sauberen Tretern nach Hause ging, ist nicht dabei gewesen auf dem Krahnberg, wo Gymnasiasten im regendurchnässten Wald Tannenzöglinge entnahmen, um sie an anderer Stelle wieder einzupflanzen.

Aufforstung geschieht dieser Tage zu großen Teilen durch den Einsatz Freiwilliger. Und dieses Engagement, ebenso wie der prekäre Zustand der Wälder, verdienen mediale Aufmerksamkeit. Also bin ich mit meinem Auto den Straßen gefolgt, bis sie holpriger wurden und schließlich im Schlamm endeten. Dann ging es zu Fuß weiter, nur leider nicht mit passendem Schuhwerk. Dabei hat eigentlich jeder, der zur lokalen Berichterstattung unterwegs ist, stets ein gutes Paar Gummistiefel dabei, doch meines wurde beim Frühjahrsputz aus dem Auto geräumt. Denkbar unpassend gekleidet stiefelte ich ganz wortwörtlich den Weg hinauf zum Treffpunkt. Meine Rettung kam schließlich nicht auf dem weißen Ross, sondern in der silbernen OB-Limousine. Für die nächsten Termine im Wald packe ich die Gummistiefel nun vorsorglich wieder in den Kofferraum.