Schlossgespräch in Gotha über Ekhoftheater

Der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein startet am Donnerstag, 8. Oktober, in die Herbst- und Wintersaison 2020/2021 mit dem 85. Schlossgespräch, das sich mit dem Thema: „Was für ein Theater - wie eine weltberühmte Bühne Conrad Ekhof nach Gotha lockte“ befasst. Referent ist Landtagsabgeordneter Matthias Hey (SPD), der zudem Ehrenmitglied des Freundeskreises ist.

Hey wird in seinem Vortrag auf die Geschichte des Barocktheaters auf Schloss Friedenstein und die Glanzzeit unter Conrad Ekhof eingehen. Coronabedingt findet die Veranstaltung um 19 Uhr in der Schlosskirche statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Beim Betreten und Verlassen der Schlosskirche muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der am Sitzplatz abgesetzt werden kann. Deshalb wird um Anmeldung per Mail unter vorstand@fksf.de gebeten. Der Eintritt ist kostenlos.