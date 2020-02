Schlüsselanhänger aus dem 3D-Drucker in Schnepfenthal

Die beiden Jungs sind schier aus dem Häuschen. Julio Galvanetto und Jonas Hammersen präsentierten zum Tag der offenen Tür der Salzmannschule in Schnepfenthal die neueste Errungenschaft der Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaften – einen 3D-Drucker.

Mehr als ein Sprachgymnasium

„Wenn man an unsere Schule denkt, kommt den meisten immer zuerst der Sprachunterricht in den Sinn“, sagt Jonas, „aber auch der naturwissenschaftliche Unterricht kommt nicht zu kurz.“ Im Gegenteil, fügt Julio hinzu, dank der Arbeitsgemeinschaft könne man sich in dieser Fachschaft so richtig ausleben.

Und das trägt Früchte. Im vergangenen Jahr gewannen Salzmannschüler im Wettbewerb „Die blaue Libelle“, der Thüringer Klimaschutzpreis, einen ersten Platz. Das Preisgeld wurde umgehend in neue Technik in Gestalt des 3D-Druckers umgewandelt. Auch sonst könnte sich die Arbeitsgemeinschaft viele Wünsche erfüllen, sagt Jonas. „Vom Land Thüringen bekommen wir finanzielle Unterstützung.“

Schüler schmieden selbst Messer

Wie prima die Neuanschaffung funktioniert, zeigten die Gymnasiasten den Besuchern, indem sie für die Gäste Schlüsselanhänger druckten. Natürlich mit dem jeweiligen Namen darauf. Und während die Maschine ihren Dienst tat, erklärten sie mit viel Fachwissen deren Arbeitsweise.

Einmal in der Woche treffen sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft. Dort stehen ihnen vielfältige Möglichkeiten offen. „Wir verfügen sogar über zwei Schmieden“, erzählt Julio. Hier haben die jungen Leute Messer hergestellt, die zum Tag der offenen Tür bestaunt werden konnten.

Alva kommt aus Ilmenau und geht in die vierte Klasse. Da das Mädchen sehr sprachbegabt ist, fühlte Vater Björn Illing beim Tag der offenen Tür einmal vor, ob das Sprachengymnasium für seine Tochter geeignet ist. Foto: Klaus-Dieter Simmen

Sprachbegabung von Kindern bewusst fördern

Von Ilmenau nach Schnepfenthal war Familie Illing gefahren. Tochter Alva, Viertklässlerin, steht vor dem Wechsel aufs Gymnasium. „Unsere große Tochter besucht zu Hause das naturwissenschaftlich-technische Gymnasium“, sagt Björn Illing. „Die Begabung bei Alva liegt eindeutig im sprachlichen Bereich. Und das wollen wir natürlich fördern. Seit einem Jahr lernt sie bereits Englisch. In diesem Rahmen haben wir auch vom Tag der offenen Tür in der Salzmannschule erfahren. Tja, und nun sehen wir uns hier um.“

Was da alles präsentiert wurde, beeindruckte Vater Illing. Von Oxana Dolz, Lehrkraft für Arabisch, ließ er sich erklären, wie der Sprachunterricht am Gymnasium abläuft. Die Möglichkeiten, die hier den Mädchen und Jungen geboten werden, faszinierten ihn. Und von Ilmenau bis zur Schule seien es 40 Fahrminuten, also keine wirkliche Hürde, stellt er fest.

Begeisterte Schüler präsentieren ihr Gymnasium

So wie Familie Illing nahmen viele Besucher das Angebot wahr, sich am Sprachengymnasium umzusehen. Der Parkplatz reichte nicht aus für all die Besucher. Und die Kennzeichen machten deutlich, dass die Salzmannschule von überregionaler Bedeutung ist. Aus Bonn und Frankfurt, aus Würzburg und Leipzig waren Interessenten angereist. Ihnen wurde das Schulkonzept erläutert mit Unterrichtsinhalten und Exkursionsschwerpunkten. Sie erfuhren Details zu Sprachreisen und bekamen Partnerschaftsschulen vorgestellt.

Vor allem aber erlebten die Besucher Schüler, die voller Begeisterung ihr Gymnasium präsentierten. Sie konnten einen Kabarettworkshop besuchen oder die Vorführungen der Traditionsturner. Im Schülercafé stellten sich Vertreter der Abiturstufe den Fragen der Gäste.