Schlüsseldienst in Gotha: Statt Geschenke kamen Spenden

Gotha. Der Schmied und Schlüsselspezialist Philipp Garscha feiert 25 Jahre Selbstständigkeit

25 Jahre Selbstständigkeit feierte der Schmied und Schlüsselspezialist Philipp Garscha im Juni diesen Jahres. An manchen Stellen in Gotha sind seine Schmiedestücke in Form von Schmiedezäunen und Toren zu finden. Auch die Eisenrestauration versteht er – zu sehen zum Beispiel an den großen Leuchtern in der Eingangshalle im Historischen Rathaus.

Umstieg auf kleinere Formate aus gesundheitlichen Gründen

Doch gesundheitliche Probleme zwangen ihn, auf kleinere Formate umzusteigen. Er übernahm einen Schlüsseldienst in Gotha und machte ihn zu seinem beruflichen Lebensmittelpunkt. Zur Jubiläumsfeier in seinen Räumen in der Kindleber Straße hatte er Kunden, Lieferanten und Partner eingeladen, die ihn in seinem selbstständigen Berufsleben begleitet hatten.

Auch Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ließ es sich nicht nehmen, an diesem Tag zu gratulieren. Doch Geschenke wollte Philipp Garscha nicht. Er stellte eine Sammelbox vom Kinderhospiz Mitteldeutschland auf und bat um großzügiges Auffüllen. Am Ende rundete er deutlich auf.

Daniel Voigt, beim Kinderhospiz für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zuständig, war bei der Übergabe des Geldes beeindruckt: 1.100 Euro konnte er entgegennehmen. Für das Kinderhospiz, das krebskranken Kindern eine würdevolle letzte Lebenszeit ermöglicht, ist das viel Geld.

Philipp Garscha freute sich in seiner bescheidenen Art über die Freude des Beschenkten. Ein schöner Auftakt für viele weitere Jahre als Fachunternehmen Schlüsseldienst & Sicherheitstechnik Garscha.