Seit rund zehn Jahren gibt es eine Verbindung zwischen der Deutschen Post und dem Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-Dietharz. Jetzt überreichte Niederlassungsleiter Marcus Wulf (Mitte) einen Scheck in Höhe von 1500 Euro an Marcus Köhler vom Kinderhospiz (2. von links). Daneben gab es noch weitere Sachspenden, die Vincent Ackermann (links), Steven Großmann und Jonas Kaczmarek (rechts) bereit hielten.