Schnelles Internet kommt nach Tröchtelborn

Glasfaser-Kabel werden demnächst in Tröchtelborn verlegt (Symbolbild).

Tröchtelborn. Die Gemeinde in der Nesseaue unterzeichnet Vereinbarung zum Glasfaserausbau bis 2025. 153 Haushalte sollen davon profitieren.

153 Haushalte in Tröchtelborn werden bis 2025 ans Glasfasernetz angeschlossen. Dafür sorgt der Anbieter Glasfaserplus, der zu Beginn der Woche eine gemeinsame Erklärung mit der Gemeinde unterzeichnet hat. Das neue Netz soll eine Downloadgeschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde ermöglichen. „Glasfaser ist die Technologie, die die Digitalisierung für alle zugänglich macht. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein, wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas“, sagt Bürgermeister Hartmut Brand (parteilos) und freut sich, den Bewohnerinnen und Bewohnern von Tröchtelborn zukünftig zuverlässig schnelles Internet anbieten zu können.