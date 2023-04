Schnepfenthal: Ausstellung widmet sich Pierre de Coubertin

Schnepfenthal. Eine Ausstellung über den Begründer des Olympischen Komitees ist aktuell in Schnepfenthal zu sehen.

Eine Ausstellung über den Vater der modernen olympischen Spiele, Pierre de Coubertin, wird aktuell in der Gutsmuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal präsentiert. Zusammengestellt wurde sie von Schülerinnen und Schülern des Erfurter Sportgymnasiums „Pierre de Coubertin“. Die Schau wurde bereits in 20 Sprachen übersetzt und vielerorts gezeigt.

Bis zum 15. Oktober ist sie im Saal der Schnepfenthaler Gedächtnishalle zu sehen. Anlass dafür ist der 160. Geburtstag Coubertins. Zeitgleich sind Ausstellungen über 50 Jahre Rennsteiglauf und Malerei von Marlene und Peter Mädel (bis 21. Mai) zu sehen.

Die Gutsmuths-Gedächtnishalle öffnet dienstags von 10 bis 13 Uhr sowie mittwochs und sonntags von 13 bis 17 Uhr.