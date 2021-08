Schnepfenthal: Fotografin führt durch Chicago-Schau

Schnepfenthal. Ein Rundgang und eine Finissage gibt es demnächst in der Gutsmuths-Gedächtsnishalle in Schnepfenthal. Einige Künstler stellen dort aus.

In der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal sind derzeit eine Sammlung zur Gegenwartskunst sowie Fotos von Monika Wilde zu sehen. Am Donnerstag, 8. August, 15 Uhr führen Monika Wilde und Kamen Pawlow durch beide Ausstellungen. Anlass ist der 262. Geburtstag von Johann Christoph Friedrich GutsMuths.

Am Sonntag, 29. August, 17 Uhr, folgt die Finissage mit Live-Musik. Matthias Schauf, Olaf Wabersich und Dirk Wolf spielen Bluesmusik. Bei beiden Veranstaltungen wird kein Eintritt verlangt.

Monika Wilde zeigt in der GutsMuths-Halle Fotografien aus Chicago. In der Sammlung zur Gegenwartskunst sind unter anderem Malereien, Grafiken, Plastiken, Fotografien von 29 Künstlern zu sehen.