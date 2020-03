Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schöne Allee ab Freitag keine Einbahnstraße mehr

Bis in die Abendstunden asphaltieren Tiefbauer und Straßenbauer der Firma Eurovia am Mittwoch, 11. März, am Übergang der Schönen Allee zur Einfahrt zum Lidl-Markt und zur Enckestraße/ Steinmühlenallee in Gothaein Provisorium, damit die Schöne Allee in beide Richtungen befahrbar wird. Am Donnerstag härtet das Material aus. Vorgesehen ist, die Straße im Verlauf des Freitags freizugeben, damit sich vor allem die Autofahrer schon an die Ausweichmöglichkeit gewöhnen und so am Montag Staus hoffentlich vermieden werden können.

Das Provisorium ist etwa 5,50 Meter breit. Bei der Begegnung von Fahrzeugen bleibt daher Vorsicht geboten. Auch ist die Schöne Allee nur für Fahrzeuge bis zwölf Tonnen Gesamtgewicht gedacht. Ursache ist die Sperrung der Friedrichstraße für Gleisbauarbeiten und die Verlegung von Versorgungsleitungen für Fernwärme, Gas und Strom.

Am Montag wird die wichtige Verkehrsader zwischen der Einmündung der Justus-Perthes-Straße und der Kreuzung Parkallee, Schöne Allee, Mozartstraße gesperrt, die Kreuzung bleibt befahrbar. Die offizielle Umleitung führt über Gartenstraße, Hersdorfstraße, Hersdorfplatz, Mohrenstraße, Mühlgrabenweg, Friedrich-Perthes-Straße, Steinmühlenallee beziehungsweise umgekehrt.

Die Durchfahrbarkeit der Schönen Allee in beide Richtungen soll der Entlastung dienen. Dazu wird die Vorfahrtsregelung geändert. Vorfahrt hat dann die Linie Parkallee – Schöne Allee. Die Kunden des Lidl-Marktes müssen die Vorfahrt gewähren.

Auch die Gotthardstraße soll der Entlastung dienen und wird deshalb rechtzeitig am Freitag fertiggestellt und freigegeben. Dort wurden ebenfalls durch die Stadtwerke Gotha Fernwärmeleitungen auf einer Länge von 240 Meter im Straßenuntergrund verlegt und die Stromleitungen erneuert.