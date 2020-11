Schönste Adventsdekoration in Gotha wird gesucht

Wie in ganz Thüringen fällt auch in Gotha in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt aus, und die Adventszeit wird sich ruhiger als gewohnt gestalten. Doch auch ohne Budenzauber und Eisbahn könne Gotha in festlichem Glanz erstrahlen, findet Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Die Stadtverwaltung Gotha ruft deshalb die Aktion „Weihnachtszauber“ aus.

Gothaer sind dazu aufgerufen, ihre Fenster, Balkons, Fassaden oder Vorgärten weihnachtlich zu schmücken. Fotos der Gestaltung können zwischen 28. November und 20. Dezember an die Stadtverwaltung geschickt werden. Eine Jury kürt aus den Einsendungen ein tägliches Gewinnerbild, das zwischen dem 1. und 24. Dezember jeweils einen Tag lang auf der Startseite der Webseite der Stadt Gotha zu sehen sein soll. Einsender haben die Chance auf jeweils neun Gotha-Gutscheine im Wert von elf Euro, die bei mehr als 70 Annahmestellen in Stadt und Landkreis eingelöst werden können. Auf diese Weise sollen Gewerbetreibende unterstützt werden. Nicht nur Privatpersonen, betont die Stadtverwaltung, auch Einrichtungen für Kinder könnten sich an der Aktion beteiligen. Auch unter den Gothaer Gewerbetreibenden gibt es in der Adventszeit einen Wettbewerb. Gemeinsam mit dem Gewerbeverein Gotha ruft die Stadtverwaltung dazu auf, Schaufenster weihnachtlich zu gestalten. Die Aktion läuft vom 28. November bis zum 6. Dezember. In dieser Zeit werden die Schaufenster der Innenstadt fotografiert, ohne dass die Händler selbst Bilder einsenden müssen. Alle Gothaer sind anschließend aufgerufen, bis 17. Dezember online über den Gewinner abzustimmen. Am 21. Dezember werden diese bekanntgegeben und können sich über Gotha-Gutscheine im Wert von bis zu 990 Euro freuen. Bilder zur Teilnahme an der Aktion „Weihnachtszauber“ können bis 20. Dezember per E-Mail an presse@gotha.de gesendet werden. Über das beste Schaufenster kann ab 17. Dezember abgestimmt werden unter www.weihnachten.kaufingotha.de.