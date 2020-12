Schönstes Schaufenster gekürt

Gotha Doreen Löser-Nestora wurde von den Gothaer Bürgern auf den ersten Platz gewählt. Die Ladeninhaberin des "Alpha Omega" am Hauptmarkt erhielt die meisten Stimmen für die Gestaltung ihres Schaufensters.

Gotha Gemeinsam überraschten am Dienstag Andreas Dötsch vom Gothaer Gewerbeverein und Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) die Geschäftsinhaberin Doreen Löser-Nestora. Ihr Schaufenster am oberen Hauptmarkt hat den Gothaer Bürgern besonders gut gefallen, deshalb wählten sie sie auf den ersten Platz bei der Aktion "Weihnachtszauber".

Bereits im November hatte der Gewerbeverein die Händler der Innenstadt dazu aufgerufen, ihre Schaufenster weihnachtlich zu gestalten. Viele der Ladeninhaber haben sich an der Aktion "Weihnachtszauber" beteiligt, die auch in Kooperation mit der Gothaer Stadtverwaltung steht, denn die hatte alle Privathaushalte in der Stadt ebenfalls aufgerufen ihre Fenster, Balkons, Vorgärten oder Terrassen mit weihnachtlichem Glanz zu versehen.

Mit ihrer Aktion wollten die Gewerbetreibenden auch auf ihre Situation aufmerksam machen. Andreas Dötsch, Vorsitzender des Gewerbevereins, freute sich, dass sich zahlreiche Händler trotz der aktuellen Coronalage an dem Wettbewerb beteiligt haben. Insbesondere die Händler rund um den Hauptmarkt, die das ganze Jahr über quasi auf einer Baustelle leben, hatten ihre Schaufenster mit Tannenbäumen, Glaskugeln und vielen Lichtern geschmückt.

Jeweils drei Stimmen konnten die Gothaer Bürger online per Mausklick für das schönste Schaufenster vergeben. Am Ende wurde es ziemlich knapp. Mit einer Stimme Vorsprung gewann Doreen Löser-Nestora für die Gestaltung ihres Geschäftes "Alpha Omega" am oberen Hauptmarkt den ersten Platz. Sie erhielt 279 Stimmen. Oberbürgermeister Kreuch gratulierte der jungen Ladeninhaberin, die mit ihren griechischen Spezialitäten-Shop eine eigene Linie gefunden hat. Von Gewerbevereinschef Andreas Dötsch erhielt Doreen Löser-Nestora 90 Gotha-Gutscheine im Wert von 990 Euro. Seit viereinhalb Jahren betreibt Löser-Nestora das Alpha Omega.

Auf den zweiten Platz kam das Schaufenster der Augenoptik Michaelis mit 278 Stimmen, Platz drei ging an Temple of Cult mit 233 Stimmen.