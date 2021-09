Schüler beenden Konzertpause im Bach-Stammhaus in Wechmar

Wechmar. Der Förderverein des Bach-Stammhauses in Wechmar sorgte für einen inoffiziellen Beitrag zum Bachfest. Die Kulturarbeit unterstützen Parlamentarier.

Die erste Veranstaltung nach langer Zeit – seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 – fand am 28. August im Bach-Stammhaus in Wechmar statt. Musiklehrerin Karolin Seiring aus Günthersleben und Theresa Rump aus Cobstädt gestalteten mit zehn Kindern im Hof vor dem weltgrößten Stammbaum der Bachfamilie einen unterhaltsamen Nachmittag für Gäste. Dabei ließen sie sich auch nicht von dem Wetter stören, berichtet Hans Hochberg, Vorsitzender des Fördervereins Bach-Stammhaus Wechmar.

Die Kinder hätten mit Begeisterung gesungen und verschiedene Instrumente gespielt, auch wenn es zeitweilig regnete, so Hochberg. Das Programm umfasste 22 Stücke. Die Pädagoginnen Karolin Seiring und Theresa Rump moderierten die Darbietungen und musizierten und sangen selbst. Das Programm war international aufgestellt: Enthalten waren viele Bach-Kompositionen und Volkslieder, ein slowakisches Stück sowie der Eurovisionsong.

Im Bach-Stammhaus in Wechmar sind zwischen 1604 und 1613 die drei Enkel des Veit Bach, Ururgroßvater von Johann Sebastian Bach, geboren. Sie waren die ersten ausgebildeten Musiker der Bachfamilie, die mit ihrem Können in die Welt hinauszogen. Auf sie gehen heute mehr als 550 Bachfamilien zurück. Damit sei das Bach-Stammhaus in Wechmar der beste Platz für Kinder und Jugendliche, die Freude an Musik und Gesang haben, so Hans Hochberg.

Der Vorsitzende des Fördervereins betonte zum Abschluss des Programms: „Ihr Eltern und Großeltern könnt stolz auf diese Kinder sein“. Als Gemeinderatsmitglied richtete er sich zudem an den ersten Beigeordneten der Gemeinde Drei Gleichen, Olaf Broneske, mit den Worten: „Und auch wir als Gemeinde können stolz auf Veranstaltungen mit solchen Kindern sein“.

Eine Spende des Vereins Alternative 54, der Diäten-Erhöhungen von Parlamentariern für gemeinnützige Projekte in Thüringen einsetzt, überreichte der Linken-Landtagsabgeordnete Sascha Bilay. Mit dem Geld, insgesamt 200 Euro, sollen die jungen Musiker unterstützt werden. „Wir bedanken uns herzlich beim Sponsor und bei den ehrenamtlichen Frauen für die selbst gebackenen Kuchen und den Kaffee. Dieser Nachmittag hat uns animiert, noch öfter solche Veranstaltungen durchzuführen“, resümiert Hans Hochberg. Der Förderverein Bach-Stammhaus Wechmar hatte diesen Nachmittag als nicht geplanten Beitrag des Bachfestes organisiert und bedankt sich herzlich bei den erschienenen Gästen. Das Bachfest hat vom 26. bis 29. August in Gotha und Ohrdruf stattgefunden.