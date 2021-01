Schüler erforschen jüdisches Leben in Gotha

Die Geschwister Franz und Luise Großner haben sich im Rahmen eines Schulprojektes mit der Geschichte der jüdischen Familie Kunreuther befasst. Hier stehen beide am Familiengrab auf dem jüdischen Friedhof in Gotha. Die Evangelische Regelschule Gotha erhielt für dieses Projekt den Werner-Sylten-Preis.

Ist der Friedhof ein Ort des Lebens? Für die Schüler der Klasse 8a der Evangelischen Regelschule in Gotha ist die Antwort: Ja. Über das Projekt „Denkmal aktiv“ haben sie sich 2020 mit dem Jüdischen Friedhof auseinandergesetzt und den Familien hinter den Gräbern nachgespürt. Das Ergebnis dieser Arbeit war nicht nur ein Video, das mit dem Werner-Sylten-Preis für christlich-jüdischen Dialog gewürdigt werden soll, sondern auch ein tiefes Interesse an der jüdischen Geschichte der Stadt.

„Die Jugendlichen sollten das einstige jüdische Leben selbst entdecken“, sagt Lehrerin Christiane Weinmann, die das Projekt leitete. „Wenn wir uns im Unterricht mit dem Thema Judentum beschäftigen, werde ich oft gefragt, warum es keine Juden mehr in Gotha gibt.“ Tatsächlich finde jüdisches Leben in Gotha heute kaum mehr statt, obwohl es einst viele Menschen jüdischen Glaubens gab, die die Gesellschaft prägten. „Wir haben uns gemeinsam auf Spurensuche begeben. Die Grabsteine waren der Ausgangspunkt“, sagt die Lehrerin.

Lebenswege ehemaliger Bürger nachgezeichnet

Nach dem Besuch des Friedhofes zeichneten die Schüler die Lebenswege ehemaliger Bürger nach. Anhand der Recherchen gestalteten sie Schaukästen des Gedenkens sowie Steine, die dann auf den Gräbern niedergelegt wurden. Die Geschwister Luise und Franz Großner hat dieses Entdecken nachhaltig beeindruckt. „Wenn wir heute durch die Stadt gehen und einen Stolperstein sehen, wissen wir, was dieser markiert und was in jenen Jahren in unserer Stadt passiert ist“, sagt Luise Großner. „Und wir sind sicher, dass wir diese Erfahrungen weitergeben werden.“

Die Geschwister beschäftigten sich mit der Geschichte der Familie Kunreuther, die in der Friedrichstraße 14 wohnte. „Jakob Kunreuther war ein Jurist, dessen Wort Gewicht hatte“, sagt Franz. „Er war ein Mensch wie alle anderen Gothaer auch. Mit diesem Wissen kann ich nur die Bedeutung der Stolpersteine unterstreichen, von denen noch viele verlegt werden sollten, damit die Menschen sehen, wie viele Juden es in unserer Stadt gab.“

Zum Projektabschluss einen Film gedreht

Seine Schwester Luise unterstreicht, dass Jakobs Ehefrau Bertha eine Hausfrau war, die sich ganz normal um die Familie kümmerte. „Wir haben gelernt, dass es nicht wichtig ist, welcher Religion ein Mensch angehört, sondern allein zählt, wie der Mensch lebt“, sind sich die beiden einig.

Nicht nur bei den Geschwistern, auch bei den Anderen habe das Projekt tiefes Interesse an diesem Teil der Geschichte geweckt, freut sich Weinmann, die zum Abschluss eine Fahrt nach Berlin sowie die Teilnahme am Tag des Offenen Denkmals geplant hatte. Corona machte diese Vorhaben unmöglich. „Uns hat damit der Punkt gefehlt“, sagte die Lehrerin.

Kurz vor den Sommerferien hatte sie die Idee, zum Abschluss einen Film zu drehen. In nur zwei Drehtagen entstand das Video, das die Erfahrungen der Schüler festhielt und damit die Jury des Werner-Sylten-Preises überzeugte. Dieser sollte der Klasse Ende Januar verliehen werden. Aufgrund von Corona wurde die Ehrung jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Dieser Preis wird von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland seit 2018 an Personen und Gruppen verliehen, die sich um den christlich-jüdischen Dialog verdient gemacht haben.