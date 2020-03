Gotha. Die private medizinischen Berufsfachschule Gobi stellt mit dem Tag der offenen Tür ihr Spektrum vor. Seit 20 Jahren Ausbildung in der Bürgeraue.

Schüler für Pflegeberufe gesucht

Lea-Marie Jarick absolviert bei der Gobi eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Sie ist im dritten Lehrjahr und steht kurz vorm Abschluss. Voraussichtlich erhalte sie eine Anstellung in der Rennsteig-Klinik Bad Tabarz, sagt die angehende Ergotherapeutin. Noch besser Berufschancen bieten sich Pflegekräften. Sie werden händeringend gesucht, weiß Andrea Buntin, Leiterin der privaten medizinischen Berufsfachschule in Gotha.

Die Gothaer Bildungsgesellschaft – kurz Gobi – bildet jetzt seit 20 Jahren in Räumen über dem Kaufland in der Bürgeraue Physiotherapeuten, Masseure und medizinische Bademeister, Ergotherapeuten, Pflegefachkräfte, Kinderpfleger sowie Erzieherinnen aus. 2021 kann die Gobi, die in der Leinaer Straße ihre erste Niederlassung hatte, auf 30-jähriges Bestehen blicken.

Die angehende Ergotherapeuten Lea-Marie Jarick (3. Lehrjahr) und Benedikt Beltz (Masseur/1. Lehrjahr) demonstrieren eine Narbenmassage an der Hand. Foto: Wieland Fischer

Derzeit werden etwa 280 Azubis bei der Gobi unterrichtet. Die angehenden Pflegerinnen und Pfleger stellen das Gros. Es gebe noch ausreichend Kapazitäten, nur Schüler fehlen, bemerkt Leiterin Buntin. Die Pflegeausbildung sei kein Zuckerschlecken. Deren Profil habe sich geändert. Seit 1. Januar gebe es den Beruf des Altenpflegers nicht mehr. Die Berufsbezeichnung laute nun Pflegefachfrau/-Mann. Zum Berufsbild gehöre jetzt Altenpflege, Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflege.

Mit drei Tagen der offenen Tür innerhalb eines Schuljahrs versuchen die 20 Lehrkräfte der Gobi die Aufmerksamkeit für ihre Einrichtung und deren Ausbildungsspektrum zu wecken. Die Erfahrung besage, dass beim Tag zu Schuljahresbeginn Orientierung gesucht werde, zum zweiten komme das Gros mit klaren Vorstellungen und zum Schuljahresende die Unschlüssigen.

Neben Erstausbildung nutzen auch Hilfskräfte die Chance, um bei der Gobi einen Abschluss als Fachkraft zu erlangen. Die Zahl der jungen Leute mit Migrationshintergrund sei bis jetzt marginal. „Aber mit denen sind wir sehr zufrieden“, sag Andrea Buntin.

Kontakt: Gothaer Bildungsgesellschaft mbH, Bürgeraue 2 , 99867 in Gotha; Telefon: (03621) 423-112, E-Mail: schule@gobi-gotha.de