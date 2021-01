Schüler in Georgenthal erinnern an Hexenverbrennungen

In Georgenthal, sehr nahe am Apfelstädt-Radweg, informiert eine Schautafel über die Geschichte der Hexenverfolgung in der Region. Sie wurde von Schülern des Beruflichen Gymnasiums aus dem Schulteil Gotha-Sundhausen, auch kurz Wirtschaftsgymnasium genannt, gestaltet. Der Platz in Georgenthal ist mit Bedacht gewählt. Zwischen der Kirche St. Elisabeth und dem Kornhaus steht dort der „Hexenturm“, der einst zwei Stockwerke höher war.