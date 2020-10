Schüler lernen Praxis in Gräfentonna kennen

Der Besuch der Gerald Käppler GmbH beginnt für die Schüler der Klasse 9a der Gemeinschaftsschule Tonna mit Theorie. In einem Versammlungsraum erfahren sie in einer Präsentation, was die Firma für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ausmacht. Dann geht es in kleinen Gruppen in andere Bereiche des Unternehmens. Der Inhaber Gerlad Käppler (rechts) erläutert, wie man die Isolation für ein Heizungsrohr berechnet. Techniklehrer Andreas Matschke (links) bietet seinen Schülern (von links nach rechts) Charlotte Andreas, Alina Gerstenhauer, Elias Lischke, Justin Jung und Justin Ellinger dadurch mehr Praxis im Unterricht. In der Firma sind Praktika und Ferienarbeit möglich. Zudem bildet sie aus. Weitere Klassen waren bereits bei Käppler und in Firmen anderer Branchen.