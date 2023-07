Schüler malen Bilder zur Europeade

Gotha. Stadt lobt künstlerischen Wettbewerb „Meine Heimatstadt Gotha als Treffpunkt europäischer Kulturen“ aus

Die Residenzstadt Gotha war vom 12. bis 16. Juli Gastgeber der 58. Europeade. Bis zu 5.000 Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern Europas sorgten mit Tanz und Musik für kulturelle Vielfalt in der Stadt. Das europäische Folklorefestival soll in diesem Jahr auch Thema eines künstlerischen Schülerwettbewerbs werden. Die ruft Stadtverwaltung ruft Schülerinnen und Schüler der Stadt Gotha auf, ihre persönlichen Eindrücke aus den Europeade-Tagen in Form von gemalten Bildern oder künstlerisch gestalteten Fotoarbeiten unter dem Motto „Meine Heimatstadt Gotha als Treffpunkt europäischer Kulturen“ zum Ausdruck bringen. Erst Arbeiten seien bereits eingegangen, berichtet Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).

Die Arbeiten (Malerei, Grafik, Fotografie) von Schülern im Alter von 14 bis 18 Jahren sollen in den Formaten A6 bis A3 gefertigt sein und im Original bis spätestens 8. September 2023 an das Informationsamt der Stadtverwaltung übermittelt werden. Die Auswahl der besten Arbeiten erfolgt durch eine Jury unter der Leitung von OB Kreuch.

Kunsterzieherin Ute Mixanek, die Gothaer Hannah-Höch-Preisträgerin des Jahres 2019, werde den Wettbewerb organisatorisch begleiten. Das Stadtoberhaupt hat für die ersten drei Plätze des künstlerischen Schülerwettbewerbs „Gotha Gutscheine“ zu je 10 Euro anlässlich der 58. Europeade mit einem Gesamtwert von 580 Euro ausgelobt. Platz eins wird mit „Gotha Gutscheinen“ im Gesamtwert von 300 Euro, Platz zwei mit „Gotha Gutscheinen“ im Gesamtwert von 180 Euro und Platz drei mit Gutscheinen im Gesamtwert von 100 Euro prämiert. Die schönsten Arbeiten sollen zudem in einer kleinen Ausstellung im Rathaus gezeigt werden.