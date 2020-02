Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schülerin aus Friemar Erstplatzierte bei Jugend musiziert

117 Schülerinnen und Schüler wetteiferten am vergangenen Wochenende am Musikgymnasium Belvedere um gute Platzierungen beim Regionalwettbewerb Nordthüringen des Musikförderprojektes Jugend musiziert. In sieben Altersklassen beziehungsweise in den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum Set (Pop), Gitarre (Pop), Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik sowie Neue Musik und Ensembles in freier Besetzung traten sie gegeneinander an. Auch die 2010 geborene Schülerin Theresa Blankenburg aus Friemar durfte beim Regionalwettbewerb dabei sein. Sie überzeugte mit ihrem Können am Klavier und erreichte einen der ersten Plätze in ihrer Altersklasse. Weitere Platzierungen gibt es auf www.lmrthueringen.de/RW_Nordthueringen.