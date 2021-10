Schülerin aus Tambach-Dietharz erhält Stipendium

Tambach-Dietharz. START-Stiftung fördert Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte. Ioana Dragoi ist eine von fünf Stipendiaten in Thüringen

Die 15-jährige Ioana Dragoi aus Tambach-Dietharz ist eine von 189 neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten der START-Stiftung. Damit werden talentierte Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte drei Jahre lang gefördert. Über Workshops, Akademien, Ausflüge und erlebnispädagogische Angebote erwartet die Schülerinnen und Schüler ein Bildungs- und Engagementprogramm, das sie auf dem Weg zum Schulabschluss begleiten soll. Zudem erhalten sie ein sogenanntes Bildungsgeld von 1000 Euro jährlich.

Ioana Dragoi ist eine von fünf Stipendiaten aus Thüringen. Sie sagt: „Wir leben in einer globalen Welt, die komplexe Herausforderungen mit sich bringt, und in dieser Zeit ist es wichtiger denn je, eine gute interkulturelle Kompetenz aufzubauen und offen zu sein, um Menschen zu begegnen, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Deshalb sehe ich das START-Stipendium als eine sehr große Chance, andere motivierte und engagierte junge Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen kennenzulernen und sich gegenseitig zu inspirieren.”

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Ende des dreijährigen Programms steht ein eigenes gemeinnütziges Projekt,das jede und jeder Jugendliche während des Stipendiums selbst entwickelt und umgesetzt hat. Auf diese Weise sollen die Jugendlichen ermutigt werden, sich gemeinnützig zu engagieren. Das Thüringer Bildungsministerium unterstützt das Programm der START-Stiftung. „START begreift die Migrationserfahrung der Jugendlichen nicht als Defizit, sondern als wertvolle Erfahrung“, sagt dazu Bildungsminister Helmut Holter (Linke). Und weiter: „Diese jungen Menschen wachsen in mehr als nur einem kulturellen Kontext auf. Sie sind dadurch in der Lage, gesellschaftliche Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und kreative Lösungen zu finden.“

Aktuell befinden sich bundesweit 672 Jugendliche aus über 50 Herkunftsnationen in der Förderung. 21 von ihnen kommen gegenwärtig aus Thüringen.