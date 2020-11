Aufgrund der Corona-Pandemie müssen in diesem Jahr die Grundschulen im Landkreis Gotha auf ihre traditionellen Tage der offenen Türen verzichten.

Diese wurden immer vor Beginn eines neuen Schuljahres von Eltern wie auch Schülern gerne genutzt, um eine Orientierungshilfe zu erhalten. Die Schulträger bieten Eltern trotzdem alle notwendigen Informationen an.

Die Anmeldungen der Schulanfänger für das kommende Schuljahr 2021/2022 werden am 12. und 14. Dezember an allen Grundschulen, die in Trägerschaft des Landkreises Gotha sind, entgegengenommen. Das betrifft Kinder, die bis zum 1. August 2021 sechs Jahre alt geworden sind. Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigte müssen ihre Kinder bei der zuständigen Grundschule anmelden.

Auch postalische Anmeldung ist möglich

Die Schulen im Landkreis haben am 12. Dezember von 9 bis 12 Uhr und am 14. Dezember von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Bei der Anmeldung, so informiert die Pressestelle des Landratsamtes Gotha, seien die Hygienevorschriften der jeweiligen Grundschule zu beachten. Im Klartext: Tragen von Mund- und Nasenschutz.

Des Weiteren informiert das Staatliche Schulamt Westthüringen, dass den Schulen in Abstimmung mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erlaubt sei, auch eine postalische Schulanmeldung entgegenzunehmen. Allerdings sollten Eltern sich in der für die Anmeldung zuständigen Grundschule über entsprechende Hinweise informieren.

An den Grundschulen und der Gemeinschaftsschule der Stadt Gotha sieht es ähnlich aus. Auch hier wurden aufgrund des Infektionsgeschehens alle Tage der offenen Türen abgesagt. Damit Eltern der künftigen Schulanfänger sich einen Überblick über die Schullandschaft in der Primarstufe verschaffen können, hat die Stadtverwaltung kürzlich in ihrem Amtsblatt die Schulen vorgestellt. Immerhin befinden sich sieben Grundschulen in städtischer Schulträgerschaft. Zudem stellen sich die Grundschulen auch auf eigenen Internetseiten vor. Die Pressestelle der Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es im „Rathaus-Kurier“ am 3. Dezember noch detaillierte Ausführungen für die Anmeldung der Schulanfänger geben wird.

Stadt Waltershausenunterhält drei Grundschulen

In der Stadt Waltershausen, die ebenfalls Träger ihrer Schulen in Stadt und Ortsteilen ist, werden ebenso am 12. und 14. Dezember dieses Jahres die Anmeldungen der Schulanfänger angenommen. Allerdings gibt es hier genaue Festlegungen. So ist die Stadt Waltershausen einschließlich ihrer Ortsteile Langenhain, Schnepfenthal und Wahlwinkel als gemeinsamer Schulbezirk festgelegt worden. Das heißt, dass Eltern ihre Schulanfänger entweder in der Grundschule GutsMuths oder Friedrich Holbein anzumelden haben. Für beide Schulen ist dies am 12. Dezember von 9 bis 12 Uhr und am 14. Dezember von 13 bis 17 Uhr möglich.

Für die Ortsteile Winterstein, Fischbach, Schmerbach und Schwarzhausen ist die Grundschule Emsetal in Schwarzhausen zuständig. Hier können am 12. Dezember von 9 bis 12 Uhr und am 14. Dezember von 13 bis 17 Uhr die Schulanfänger im Schulsekretariat angemeldet werden.

Für alle Grundschulen in Waltershausen gilt, dass aufgrund der aktuellen Situation eine Anmeldung nur mit vorheriger Terminvergabe erfolgen kann. Zudem müssen beide erziehungsberechtigen Elternteile bei der Anmeldung erscheinen, oder es liegt eine Vollmacht zur Alleinvertretung vor. Das gilt auch beim Sorgerecht.

Natürlich sind Geburtsurkunde oder Familienstammbuch sowie der Impfausweis des Kindes mitzubringen, das im nächsten Schuljahr eingeschult werden soll.

In den Grundschulen im Landkreis Gotha beginnen die Anmeldungen für die Schulanfänger.