Schule in Waltershausen beschmiert - Gartenlauben in Gotha brennen lichterloh

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Feuerwehreinsatz in Kleingartenanlage

Montag gegen 19.40 Uhr brach in einer Kleingartenanlage in der Friedrich-Ebert-Straße in Gotha ein Brand aus. Dabei brannten zwei Gartenlauben lichterloh. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0279758/2021) entgegen.

Schule beschmiert

Montagabend gegen 23.30 Uhr wurden an einer Grundschule in Waltershausen auf dem Schulplatz mehrere Graffiti festgestellt. Der oder die unbekannten Täter brachten 10 Schriftzüge in einer Größe von jeweils ca. 0,5 x 4 Meter an mehreren Seiten des Gebäudes an und verursachten so einen Schaden von ungefähr 6.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0279783/2021).

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen