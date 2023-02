Schulleitung rundet auf: Gothaer Berufsschüler sammeln für Kinderhospiz

1500 Euro übergibt Sylvia Vlahosz (vorn rechtsstehend) im Namen der Gobi an Marcus Köhler vom Kinderhospiz Mitteldeutschland. Mit dabei sind auch die Klassensprecher (von links) Paul Langner, Naomi Müller, Anna Schliewenz, Mara Heyn, Sven Horstkemper, Leon Robin Fichtner, Constantin Eichner, Oksana Glock, Vanessa Victoria Miriam Baumbach und Patricia Sondermann.

Gotha. Schülerinnen und Schüler der Gothaer Berufsfachschule Gobi wollen todkranken Kindern und deren Familien helfen.

Allerhand Geld ist zusammengekommen, als Schülerinnen und Schüler der Gobi eine Weihnachtstombola und einen Frühstücksbasar organisierten. Die Schulleitung der freien Berufsfachschule für soziale und medizinische Berufe in Gotha rundete den Betrag kräftig auf, sodass am Mittwochmorgen 1500 Euro an Marcus Köhler vom Kinderhospiz Mitteldeutschland (im Bild vorn links mit Sylvia Vlahosz von der Schulleitung) übergeben werden konnten.