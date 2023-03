Schulmeisterschaften der Gastronom

Gotha. Berufsschulzentrum Gotha-West ermittelt die besten Nachwuchsköche, Restaurant- und Hotelfachleute.

Genesis Sanchez vom Landhotel Alte Fliegerschule Eisenach/Stockhausen (Erster Platz Restaurantfach, im Bild links), Marie Usbeck vom Hotel der Lindenhof in Gotha (Erster Platz Hotelfach) und Paul Martin Klempert (Gasthaus zum Burgkeller in Arnstadt, Erster Platz Köche) sind die Gewinner der Schulmeisterschaften des Berufsschulzentrum Gotha-West. Bei dem Wettbewerb in den gastgewerblichen Berufen traten die Auszubildenden zum Theoriewettkampf, bestehend aus Fachtheorie, Fachrechnen und Warenerkennung gegeneinander an. Im weiteren Verlauf der Woche mussten die Auszubildenden ihre Kenntnisse in verschiedenen Fachgebieten unter Beweis stellen, berichtet Fachlehrerin Janice Müller.

Die Nachwuchsköche hatten die Aufgabe, aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Drei-Gang-Menü für sechs Personen zu kreieren und selbstständig zuzubereiten. Punkte von der Jury gab es nicht nur auf Geschmack, Kreativität und Präsentation des Menüs, bewertet wurden auch Sauberkeit, Zeiteinteilung, Rohstoffverarbeitung und Arbeitstechniken.

Den ersten Platz bei den Köchen holte sich Paul Martin Klempert vom Gasthaus zum Burgkeller in Arnstadt. Die Restaurantfachleute mussten ihre Fähigkeiten unter anderem beim fachgerechten Eindecken von Festtafeln sowie der Glaserkennung und bei Weinempfehlungen beweisen. Mit der Unterstützung der Hotelfachleute servierten sie den Gästen an den festlich gedeckten Tafeln fachmännisch das Festmenü. Als Siegerin überzeugte hier Genesis Sanchez vom Landhotel Alte Fliegerschule Eisenach/Stockhausen.

Eine Zimmerkontrolle, Blumengestecke herstellen sowie ein Warenerkennungstest gehörten zu den Aufgaben im Hotelfach. Meisterlich schaffte dies Marie Usbeck vom Hotel der Lindenhof in Gotha und errang somit den Sieg bei den Hotelfachleuten.

Die Schulmeisterschaften wurde im Hotel am Tierpark in Gotha ausgetragen mit abschließendem Wettbewerbsessen und Siegerehrung.