Ab 1. Dezember tritt die neue Landesverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft. Grund: Der Lockdown wird aufgrund des Infektionsgeschehens verschärft. Das gilt auch für den Landkreis Gotha.

„Wir hatten in der vergangenen Woche steigende Infektionszahlen, sodass wir auch im Gesundheitsamt unsere Kapazitätsgrenzen erreicht haben“, sagt Landrat Onno Eckert (SPD). Der Kreischef hofft, dass die jetzigen Maßnahmen zu einer Senkung der Coronazahlen führen werden. Die Regeln müssen von allen getragen werden, denn bisher habe der Lockdown nicht zu dem geführt, was eigentlich geplant gewesen sei, erklärt der Gothaer Landrat. Eckert betont, dass er letzte Woche mit Thüringens Bildungsminister in Kontakt getreten ist, um mit ihm auch die Situation an den Schulen zu erfahren. Eckert bestätigt, dass es auch an den Bildungseinrichtungen im Landkreis Coronafälle gegeben hat und noch gibt. So seien einige Schulen bereits als Stufe gelb geschaltet worden. Die Einteilung der Ampelfarben-Stufen nimmt das Schulamt Westthüringen im Auftrag des Bildungsministeriums vor.

Dass die Schüler ab Klassenstufe 7 im Homeschooling lernen sollen, sieht Onno Eckert als Schutzmaßnahme für Lehrer und andere Schüler an. „Es ist eine Art Quarantäne für höhere Klassen“, so der Landrat. Solange es sich um Einzelinfektionen an Schulen handele, wie kürzlich an der Burgenlandschule in Wechmar, könne man die Situation als unkritisch bewerten.

Felix Knothe, Pressesprecher beim Bildungsministerium, betont, dass beim erhöhten Auftreten von Infektionszahlen sofort reagiert werde. Maskenpflicht im Unterricht sehe er als letzte Maßnahme. „Es ist für Lehrer und Schüler schwierig, da bei Kindern Mimik wichtig sei“, so Knothe. Daher sei es besser, die Klasse bei Vorfällen zu teilen. Die Idee, Schulen ab 21. Dezember bis zur ersten Januarwoche zu schließen, befürwortet Knothe.