Schulsozialarbeit im Kreis Gotha wird in Podcast-Folge vorgestellt

Kreis Gotha. Die neue Podcast-Folge der Kreisverwaltung Gotha widmet sich der Schulsozialarbeit, die auf ihr zehnjähriges Bestehen blickt.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Schulsozialarbeit im Landkreis Gotha beschäftigt sich die dritte Podcast-Folge einer von der Kreisverwaltung produzierten Reihe mit der Arbeit der Sozialarbeiter an den Schulen. Unter dem Motto „Landkreis Inside – der Podcast für das Gothaer Land“ stellt sich Josephine Seyfarth, Koordinatorin der Schulsozialarbeit im Landkreis, den Fragen von Landrat Onno Eckert (SPD).

Seit 2016 arbeitet Seyfarth im Kreis-Jugendamt und ist dort nicht nur als Koordinatorin zuständig, sondern arbeitet selbst als Sozialarbeiterin an einer Grundschule. Im Podcast erzählt sie von ihrem Alltag und wie der ihrer Kollegen aussieht. „Die Schulsozialarbeit sitzt nicht den ganzen Tag im Büro und macht gar nichts“, sagt Seyfarth. Sie spielt dabei auch auf Vorurteile an, die immer noch in einigen Köpfen von Lehrpersonal und Eltern verankert seien.

Im Gespräch mit dem Landrat schildert sie, warum man den Eindruck habe, dass Kinder und Jugendliche heutzutage mehr Probleme hätten als die Generationen davor. Gerade nach der Corona-Pandemie bemerkten die Schulsozialarbeiter viele Probleme bei Kindern und Jugendlichen. Wie Kreisbeigeordnete Sylke Niebur (parteilos) informierte, sind an 32 Schulen im Kreis Schulsozialarbeiter tätig. Ihre Arbeit habe viel mit Prävention zu tun. Seit zehn Jahren gibt es die Schulsozialarbeit. Aus diesem Grund soll am 16. September in der Zeit von 12 bis 15 Uhr auf dem Gelände der kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“ in Gotha ein großes Familienfest stattfinden. Hier wollen alle 33 Schulsozialarbeiter des Landkreises einen Einblick in ihre Arbeit geben. Mit dabei sind auch die Schulsozialarbeiter der freien Träger.