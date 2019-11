Friedrichroda. Mehrere Gastspiele stehen an den kommenden Wochenenden im Kloßtheater Friedrichroda an.

Schwarzer Humor zum Weihnachtsfest

Im Thüringer Kloßtheater stehen dieses Wochenende zwei Gastspiele auf dem Programm. Am Freitag, 22. November, serviert das Musikkabarett-Duo „Schwarze Grütze“ aus Potsdam, Stefan Klucke und Dirk Pursche, einen schwarzhumorigen Liederpunsch zu „Endstation Pfanne – Was bleibt ist eine Gänsehaut“. Ohne süßlichen Zuckerguss wollen sie zum Schreien komische Geschichten rund um das Fest erzählen.

Mit dem Leipziger Duo „Weltkritik“ geht es Samstag, 23. November, weiter. Bettina Prokert und Maxim Hofmann wollen ebenfalls das Fest auf den Prüfstand stellen mit „Weihnachten – ein alter Sack bringt´s noch“. Für beide Veranstaltungen, die jeweils 20 Uhr beginnen, gibt es noch Karten, sagt Doreen Schulz, die mit Thomas Schack das Kloßtheater betreibt.

Am Samstag, 30. November, wird auf der Bühne Kabarett mit „Männerschnupfen“ (Yasmin Röckel/Marina Tinz) geboten. Als Theaterstücke stehen in dieser Spielzeit „Die Falle“, ein Krimi-Thrilller von Robert Thomas, und „JoJo-Effekt“ von Kerstin Langner-Jorgensen auf dem Plan. Die nächsten Vorstellungen von „JoJo-Effekt“ sind am 27. und 28. Dezember im Kloßtheater zu erleben. „Die Falle“ wird ab 13. März gespielt. Die drei Vorstellungen mit der „Pfeffermühle“ im Dezember seien bereits ausverkauft. Für die „Burlesque Revue“ am 6. und 7. Dezember gebe es noch Karten.

Infos und Tickets unter Telefon: 03623/30 73 06 oder per E-Mail an info@klosstheater.de