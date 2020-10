Mit dem erstmaligen Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland sei die Gefahr für die Schwarzwildbestände in Thüringen und damit auch für die schweinehaltenden Betriebe in der Region erneut angestiegen, teilt das Gothaer Landratsamt mit.

In Brandenburg seien bedingt durch bei zwei räumlich getrennte Seuchengeschehen bisher über 50 an Afrikanischer Schweinepest verendete Wildschweine aufgefunden worden, wir erinnert. Auch im Nachbarland Polen sollen neue Fälle Afrikanischer Schweinepest nahe der Grenze zu Deutschland aufgetreten sein, heißt es weiter in der Mitteilung aus der Landkreisverwaltung. Um die Seuchengefahr im Landkreis Gotha zu verringern, sei es deshalb wichtig, den weiterhin hohen Schwarzwildbestand stetig zu verringern. Deshalb habe Landrat Onno Eckert (SPD) auf Antrag der Kreisjägerschaft entschieden, für die Durchführung der Trichinenuntersuchung im Veterinäramt ab sofort bis auf weiteres keine Gebühren zu erheben. Die Anstrengungen der Jägerschaft zur intensiven Bejagung von Wildschweinen sollen damit unterstützt werden. Die Afrikanische Schweinepest ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind.