Schweiß ist zu 99 Prozent Wasser

Fragen Sie Professor Schunk zu einer heißen Angelegenheit.

Schwitzen ist ein gesundes Zeichen dafür, dass der Körper seine Temperatur reguliert. Das geschieht vor allem bei Hitze und bei körperlicher Anstrengung. Der natürliche Vorgang ist unangenehm, aber keine Erkrankung. Verdunstung kühlt die Haut und damit natürlich auch den Körper.

Der Schweiß stammt aus Drüsen, die fast überall am Körper vorhanden sind, besonders an Handflächen, Fußsohlen und in den Achselhöhlen, etwas weniger im Gesicht. Es sind kleine Knäueldrüsen als Anhangsgebilde der Haut. Die so genannten apokrinen Schweißdrüsen entwickeln sich erst in der Pubertät, sie reagieren nicht auf Wärme, sondern auf emotionale und hormonelle Reize.

Das Schwitzen hängt von der aufgenommenen Menge an Nahrung und Flüssigkeit, von Medikamenten, Hormonwerten, dem psychischen und emotionalen Zustand und den Genen ab. Starke emotionale Belastung und große Angst sogar vor Prüfungen lösen oft einen kalten Schweiß aus, besonders an den Handinnenflächen. Schweiß besteht zu 99 Prozent aus Wasser, der Rest aus Kochsalz, Harnstoff, Immunglobulinen, Hormonen, flüchtigen Fettsäuren und Cholesterin.

Wird mehr Schweiß produziert, als zur Wärmeregulation gebraucht wird, spricht man von einer Hyperhidrose, die erblich bedingt sein kann, aber auch durch stark gewürzte Speisen, heiße Getränke, Koffein, Alkohol oder Medikamente ausgelöst werden kann.

Hitzewellen in der Menopause der Frau sind die Folge des sinkenden Östrogenspiegels im Blut. Auch ältere Männer kennen das als Androgenpause. Nächtliches Schwitzen oder mangelnde Schweißproduktion sollten ärztlich abgeklärt werden. Wird kalter Schweiß von Schwindel und Schmerzen in der Brust begleitet, ist unbedingt ärztliche Soforthilfe angesagt.