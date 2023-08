Schwierige Situation in der Gastronomie – auch im Landkreis Gotha

Kreis Gotha. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert die Gastronomen im Kreis Gotha auf, bei steigender Steuerbelastung nicht am Personal zu sparen.

Das Essengehen könnte bald teurer werden, auch im Kreis Gotha. Grund sei die Anfang des nächsten Jahres steigende Umsatzsteuer fürs Essen von sieben auf 19 Prozent in Gaststätten und Restaurants, erklärt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Die Gewerkschaft NGG befürchtet allerdings, dass Gastronomen sich scheuen werden, den „Steuer-Paukenschlag“ eins zu eins an die Gäste weiterzugeben. „Ab Januar mal eben zwölf Prozent an zusätzlichen Steuern auf die ohnehin gestiegenen Preise oben drauf, das werden die meisten Betriebe nicht wagen. Sie haben Angst, dass ihnen die Gäste dann wegbleiben. Also sparen sie lieber beim Personal. Aber genau das wäre fatal“, sagt Jens Löbel von der NGG.

Der Gewerkschafter warnt die Gastronomen, den geplanten Anstieg der Mehrwertsteuer aufs Personal abzuwälzen. Er appelliert an die heimischen Bundestagsabgeordneten, sich stattdessen für den reduzierten Steuersatz in der Gastronomie auch für 2024 einzusetzen. „Die Branche braucht den ‚Schnitzel-Rabatt‘“, ist sich Löbel sicher.

Insgesamt arbeiten im Landkreis Gotha nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit rund 2350 Beschäftigte in der Gastronomie und Hotellerie.