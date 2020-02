Science-Fiction-Welt in der Stadtbibliothek Gotha

Die Stadtbibliothek Gotha startet am Samstag, 16. Mai, ins Weltall – mit einer Kurd-Laßwitz-Convention unter dem Motto „Weltall, Erde, Phantasie“. Das kündigt Ronny Lehmann, Bildungskoordinator der Bibliothek und Organisator der Veranstaltung, an. Alle Science-Fiction-Interessierten sind zu dieser kostenlosen Premiere herzlich eingeladen.

Weltall, Graffiti und Cosplay

„Raumstationen, Internetworkshops, Zeitreisen, Universalbibliothek – das waren Dinge, die der Gothaer Gymnasialprofessor Dr. Kurd Laßwitz in allen technischen Finessen und mit schlafwandlerischer Sicherheit bereits vor über hundert Jahren vorausgedacht hat. Nun ist es an der Zeit, den deutschen Großvater der Science Fiction auch mit einer Veranstaltung zu ehren“, findet Lehmann, der sich in seiner Magisterarbeit mit Laßwitz beschäftigt hat.

Neben Vorträgen zu Kurd Laßwitz und Science Fiction wird es auch eine Zeichner-Allee mit Buch- und Vereinsständen geben, eine Graffiti-Aktion, einen Cosplay-Workshop und vieles mehr zum Weltraum.

Bereits am 15. Mai hält Sascha Salatowsky um 18.15 Uhr in der Forschungsbibliothek Gotha auf Schloss Friedenstein den Vortrag „Der Philosoph Kurd Laßwitz“.