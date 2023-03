Sechsstelliger Schaden bei Brand in Friedrichroda – Schwerverletzte mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Friedrichroda. Elf Personen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Friedrichroda verletzt worden, eine davon schwer. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Friedrichroda (Landkreis Gotha) sind 13 Menschen verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache gegen 19 Uhr ausgebrochen.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an. Die Hausbewohner konnten den Angaben zufolge den Gebäudekomplex eigenständig verlassen. Dabei verletzten sich zehn Anwohner leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht, eine 63 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der entstandene Sachschaden werde auf 100.000 Euro geschätzt, hieß. Ob das Mehrfamilienhaus weiterhin bewohnbar ist, wird nun durch Fachleute geprüft.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.