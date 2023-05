Seeberger Flurzug führt durch Dorf

Seebergen. Rundgang beginnt mit Einweihung des kürzlich neu erstellten Nicolaussteines am Seeberger Friedhof

Nach längerer Pause richten dieses Jahr die Seeberger wieder einen Flurzug aus. Der Gang führe am Samstag, 20. Mai, ab 10 Uhr aber nicht über Wiesen, Felder und durch den Wald, sondern durch den Ort, teilt Heinz Hildebrandt mit. Der Seeberger ist Wegwart der Drei-Gleichen-Region.

Etwas abgeändert wie in den Jahren zuvor beginne der Flurzug 2023 mit einer Einweihung des kürzlich neu erstellten Nicolaussteines am Kreuzerhügel, Friedhof in Seebergen. Der sogenannte Sühnesteine erinnert an eine Bluttat, bei der der Schmiede Nicolaus Weyda „jämmerlich erschossen und erstochen“ worden war.

Der Weg führe dann entlang des vor einigen Jahren geschaffenen historischen Rundweges durch den Ortskern von Seebergen. Damit die etwas Betagten den Weg bewältigen können, solle ihnen der Anstieg zum Düppel erspart bleiben und über die dort vorhandene Infotafel vom Angerteich aus berichtet werden. Der Flurzug ende in der Alleestraße, am Gerätehaus der Feuerwehr. Festes Schuhwerk sei nicht erforderlich. Für Verpflegung werde wie immer gesorgt.

Flurzug am Samstag 20. Mai 2023, Beginn um 10 Uhr in Seebergen am Kreuzerhügel / Friedhof