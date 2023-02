Segen für Liebende

Wieland Fischer über den Valentinstag

Der Hinweis vor einem Blumenladen in der Gothaer Innenstadt ist nicht zu übersehen: „Liebe auf die erste Blüte. Am 14. Februar ist Valentinstag!“ Ob Supermarkt oder Süßwarenladen – seit Tagen werben Geschäfte mit dem Tag der Verliebten und damit, den Angebeteten oder die Angebetete mit Liebesgaben zu beschenken.

Der Valentinstag kommt in Mode. Ist er schon, stellt Angela Fuhrmann, Pastorin der Augustinerkirche Gotha, fest. Das Thüringer Landesamt für Statistik bestätigt das: Im Februar wird vermehrt geheiratet. Im Februar 2022 haben in Thüringen 645 Paare den Bund der Ehe geschlossen. Der langjährige Schnitt für den Monat seit dem Jahr 2000 liegt bei 346 Eheschließungen.

Geheiratet wird am 14. Februar 2023 in der Augustinerkirche Gotha aller Voraussicht nach nicht. Aber Paare werden zwischen 17 und 20 Uhr vor den Altar treten, um sich segnen zu lassen. Fünf Pfarrer wollen dazu an verschiedenen Stellen des Augustinerklosters auf die Wünsche der Liebenden eingehen. Es gibt poppige Klänge oder klassische Musik, Zuspruch draußen am Feuer oder lieber klein und fein für sich allein oder ganz groß in der Kirche – mit Pfarrerin oder mit Pfarrer.

Die „Segens-Hoch-Zeit“ ist spontan ohne Anmeldung und ohne Trauschein möglich. Fünf Anmeldungen gebe es schon, sagt Pastorin Fuhrmann am Vortag.

Ähnliches, um die Liebe zwischen Menschen zu pflegen, bietet zeitgleich, ab 17 Uhr, Amtsbruder Frieder Aechtner in der romantischen Kirche von Pferdingsleben an: Musik, Kerzenschein und Texte zur Besinnung. Wer möge, könne an den Altar treten und sich segnen lassen.

Unabhängig vom Valentinstag: Blumen erfreuen Liebende jeden Tag!