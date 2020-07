Eine Frau ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte sie in eine Klinik (Symbolfoto).

Ingersleben. Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Gotha schwer verletzt worden. Sie kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sekundenschlaf: 73-Jährige kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

Eine 73-jährige Opel-Fahrerin ist Montagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Ingersleben (Landkreis Gotha) und Neudietendorf schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, kam sie vermutlich aufgrund Sekundenschlafs in der Karl-Marx-Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und auf einer Wiese zum Stehen. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Räuberische Erpressung in Gothaer Spielothek