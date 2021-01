Selfie mit Monalisa

Wenn nicht gerade die Alten Meister mit großem Presserummel nach 40 Jahren ins Herzogliche Museum zurückkehren, ist das Klicken und Blitzen von Kameras in Ausstellungen eher verpönt. Der 20. Januar allerdings ist der Museum-Selfie-Day. Seit einigen Jahren wird an dem Aktionstag dazu aufgerufen, den Kulturgenuss mit einem Foto im Internet zu teilen. Dass der 20. Januar 2021 zu einer Zeit kommt, in der Museen bundesweit geschlossen sind, mag dem Tag eine neue Bedeutung geben.

Die Monalisa ist wohl das meistfotografierte Objekt im Pariser Louvre. Für ein Foto mit Da Vincis Muse wird Schlange gestanden und gedrängelt, posiert und geknipst, bis die Arme schwer werden. Somit sieht die rund 500 Jahre alte Dame wohl mehr Rücken und Hinterköpfe als Vorderansichten. Und genau das ist der Kritikpunkt am Museum-Selfie-Day: Kunst zu erleben heißt nicht, Aufnahmen davon zu sammeln, sondern sich auf die Objekte einzulassen.

In diesem Jahr ist der Aktionstag jedoch eine Erinnerung daran, dass eine ganze Branche auf Eis liegt, dass vom Ticketverkäufer bis hin zum Aufseher und Kurator Tausende Beschäftigte seit mehr als zwei Monaten im Stillstand festhängen. So schwer es im Moment auch ist, eine Verbesserung der Lage abzusehen, brauchen diese Menschen eine Perspektive.