Die Anmeldung und der Weg zum Impfzentrum in der Gothaer Kastanienallee ist für viele Senioren über 80 Jahren beschwerlich.

Senioren fühlen sich in Gotha bei Impfanmeldung allein gelassen

Große Unsicherheit herrsche bei den Senioren im Landkreis Gotha in Sachen Impfaktion in der Residenzstadt, das habe der Kreisvorsitzende Helmut Bartels von der Seniorenunion der CDU festgestellt. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.