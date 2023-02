Seniorenunion Gotha wünscht Fahrkarte neben digitalen Ticket

Das 9-Euro-Ticket sorgte für randvolle Züge und Bahnsteige - wie hier Ende August in Neudietendorf (Archivbild).

Gotha. Kreisvorsitzender der Union, Konrad Gießmann, fragt, wie es zu erklären sei, dass beim 49-Euro-Ticket keine gedruckte Karte zu kaufen ist.

„Für Ältere ohne Smartphone und Internet wird der Erwerb des 49-Euro-Tickets unzumutbar erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht,“ stellt Konrad Gießmann, der Kreisvorsitzende der Seniorenunion Gotha, fest.

Wie sei es zu erklären, warum das Ticket nicht wie jede andere gedruckte Fahrkarte am Schalter oder im Reisebüro zu kaufen sein solle, fragt er. Viele der älteren Generation seien noch mobil und unternehmungslustig. Das ab Mai 2023 vorgesehene günstige Ticket kommt dem entgegen.

Es würde außerdem auch den nach der Pandemiezeit längst fälligen Besuch bei den Kindern und Enkeln erleichtern.

Die Senioren-Union Gotha fordere deswegen die zuständigen Ministerien in Bund und Land auf, dass das 49-Euro-Ticket nicht nur digital in Verbindung mit einem Smartphone angeboten, sondern ebenso auch als Papierticket oder Chipkarte an den üblichen Verkaufsstellen bereitgestellt wird.

Zugleich müsse das Ticket wahlweise auch als Ein-Monatsticket angeboten werden und nicht, wie bisher geplant, nur in Form eines Abonnements mit einmonatiger Kündigungsfrist.