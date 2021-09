Der Klub Galletti in der Jüdenstraße ist seit Anfang August unter Regie der Awo wieder geöffnet.

Gotha. Informationen zum Schwerbehinderten- und Pflegegesetz

Der Seniorenverband Kreis Gotha kommt am Mittwoch, 29. September, 14 Uhr zu seiner monatlichen Mitgliederversammlung zusammen. Tagungsort ist die Begegnungsstätte „Galletti“ in der Jüdenstraße Gotha. Im Rahmen der Mitgliederversammlung sollen unter anderem Informationen zu Neuregelungen des Schwerbehinderten- und Pflegegesetzes gegeben werden. Das kündigt Vorstandsmitglied Horst Ritschel an.

