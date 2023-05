Trickbetrüger erbeuteten in Gotha mehrere Tausend Euro von einer Seniorin. (Symbolbild)

Seniorin übergibt in Gotha mehrere Tausend Euro an Trickbetrüger

Gotha. Die Serie der sogenannten "Schockanrufe" geht weiter. Dieses Mal traf es eine Seniorin aus Gotha.

In jüngster Zeit kam es thüringenweit immer wieder so sogenannten "Schockanrufen", bei denen Unbekannte sich beispielsweise für Polizeibeamte oder Anwälte ausgaben, um meist hohe Geldsummen von den Opfern zu erbeuten.

Dieses Mal wurde eine 86-Jährige aus Gotha Opfer eines Trickbetrugs, welcher auch als Enkeltrick bezeichnet wird. Unbekannte Anrufer gaben sich als Polizistin und Staatsanwalt aus und machten der Seniorin glaubhaft, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Um die vermeintliche Freilassung der Tochter zu erwirken, sollte die Dame eine Kaution von 50.000 Euro zahlen. Während das Telefonat aufrecht gehalten wurde, schickten die Unbekannten einen Kurier bei der 86-Jährigen vorbei, welcher das Geld entgegennahm.

Die Seniorin übergab letztlich mehrere Tausend Euro an der Haustür an den Unbekannten. Ähnliche Fälle ereigneten sich in Apolda und .

