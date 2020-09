Sicher flanieren statt Parken in Gotha

Anika Winkelhöfer übergibt den Staffenstab an Tiefbauamtsleiter Denis Steger (rechts) mit der Forderung auch an Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU, Mitte), mit einfachen Maßnahmen Gefahrenstellen in Gotha zu beseitigen.

In der Gothaer Gleichenstraße kommt es immer wieder zu Unfällen mit Radfahrern, die von motorisierten Verkehrsteilnehmern übersehen werden. Weil sein Sohn auf diese Weise in einen Unfall verwickelt wurde, sah ein Vater keine andere Lösung, als selbst ein Warnschild aufzustellen. Ein Foto davon ist Teil der Sammlung, die der Kreisverband Gotha des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sowie der Allgemeine Deutscher Fahrradclub (ADFC) am Freitag an den Tiefbauamtsleiter Denis Steger übergeben haben. Anlass war der Parking Day, ein bundesweiter Aktionstag, der darauf aufmerksam machen soll, wie viel Platz von stehenden Autos blockiert wird.